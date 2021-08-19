Индия наращивает экспорт металлопроката

По итогам июля 2021 года производство нерафинированной стали в Индии выросло в годовом сопоставлении на 11,9% и на 3,9% относительно предыдущего месяца до 9,725 млн. тонн. Производство готового проката на металлургических предприятиях также увеличилось - на 10,6% и 2,8% соответственно до 8,996 млн. тонн, сообщается в материалах индийского министерства металлургии.



Потребление металлопроката выросло к июлю 2020 года на 7,3%, а по сравнению с июнем 2021 года - на 0,7%.



Экспортные поставки индийского готового проката выросли в течение июля на 9,9% в годовом исчислении, к июню - на 10,5% до 1,512 млн. тонн. Импорт металлопроката вырос на 39,6% и 2,1% соответственно до 0,402 млн. тонн.



Наибольший рост поставок индийской металлопродукции отмечен в Бельгию, Италию, Сингапур, Турцию и ОАЭ .