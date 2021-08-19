Газ в Европе подешевел из-за ложных данных о якобы начале работы Северного потока-2

Газ в Европе подешевел из-за ложных данных о якобы начале работы Северного потока-2

Цена газа в Европе вечером в среду рухнула примерно на 10% на фоне ложных данных о якобы начале получения газа из "Северного потока-2".

В данных немецкого газотранспортного оператора Gascade, который обслуживает сухопутный отвод от "Северного потока-2" EUGAL, появилась информация о получении физических объемов газа в точке выхода из морской магистрали - Libmin II. Данные публиковались для часов 15:00-16:00 и 16:00-17:00 по московскому времени.

Представитель Gascade оперативно опроверг эти данные агентству Bloomberg, сказав, что это ошибочная информация.

Одновременно с появлением этих данных Gascade цена газа на европейском рынке заметно снизилась. Ближайший к спотовым котировкам срочный контракт - сентябрьский фьючерс на индекс газового хаба TTF на ICE Futures обрушился со $570 до $515 за тысячу кубометров. Позднее цена восстановилась до примерно $550.

МинПром по материалам Интерфакс

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
JPMorgan запустил сервис платежей в реальном времениJPMorgan запустил сервис платежей в реальном времени
В Кабмине не согласны с повышением учетной ставки. Хотят, чтобы НБУ согласовал с ним монетарную политикуВ Кабмине не согласны с повышением учетной ставки. Хотят, чтобы НБУ согласовал с ним монетарную политику
Экс-главу правления Диамантбанка подозревают в растрате 20 миллионов (обновленно)Экс-главу правления Диамантбанка подозревают в растрате 20 миллионов (обновленно)
Новая почта отказалась возвращать клиенту 110 тысяч гривен долларов взамен сгоревшей посылкиНовая почта отказалась возвращать клиенту 110 тысяч гривен долларов взамен сгоревшей посылки
monobank, скорее, купят иностранцы, чем украинские банки из топ-10 — банкирmonobank, скорее, купят иностранцы, чем украинские банки из топ-10 — банкир
Блок рекламы


Похожие новости
Канадская Teck Resources остановила медный рудник из-за лесных пожаровКанадская Teck Resources остановила медный рудник из-за лесных пожаров
Nucor отказалась от проекта в Луизиане из-за неопределенности рыночных условийNucor отказалась от проекта в Луизиане из-за неопределенности рыночных условий
Цена газа в Европе движется к 600 долл. за тыс. куб. мЦена газа в Европе движется к 600 долл. за тыс. куб. м
"Газпром" спровоцировал новый скачок цен на газ в Европе"Газпром" спровоцировал новый скачок цен на газ в Европе
Salzgitter ожидает, что европейские цены на г/к рулон останутся высокимиSalzgitter ожидает, что европейские цены на г/к рулон останутся высокими
МЭА понизило оценку спроса на нефть из-за штамма «Дельта»МЭА понизило оценку спроса на нефть из-за штамма «Дельта»
Количество выданных книг в Украине за год выросло на 17%Количество выданных книг в Украине за год выросло на 17%
Из-за жары в Китае запускают ранее закрытые шахтыИз-за жары в Китае запускают ранее закрытые шахты
Оператор Северного потока-2 сообщил о начале работ по заполнению газом первой ниткиОператор Северного потока-2 сообщил о начале работ по заполнению газом первой нитки
Цены на газ в Европе опять поднялись выше 540 долл.Цены на газ в Европе опять поднялись выше 540 долл.
Последние новости
Подгружаем последние новости