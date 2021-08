Металлурги Украины исчерпали на 70,7% квоту на поставку плоского проката в ЕС

Металлургические предприятия Украины исчерпали на 70,7% индивидуальную квоту на поставку плоского проката из легированной и нелегированной стали в Европейский Союз (группа 2), выданную на период – с 2 июля до 30 сентября 2021 года.



Об этом свидетельствуют данные мониторинга от "Укрметаллургпрома".



Украинские металлурги экспортировали в ЕС 47,5 тыс. т толстолистового проката из 67,2 тыс. т доступных.



Помимо этого, на 82,3% исчерпана квота на поставку в Евросоюз полого профиля (группа 21). С начала июля метпредприятия поставили в ЕС 14,01 тыс. т профиля из предусмотренных 17,03 тыс. т.



Исчерпав индивидуальную квоту, украинские предприятия могут экспортировать вышеуказанную продукцию в ЕС по глобальной квоте (first come – first served).



Напомним, что разница между индивидуальными и глобальными квотами в том, что первые можно выбирать до конца периода, не торопясь и без опасений, что другие страны окажутся проворнее. Однако неиспользованный объем нельзя переносить на следующий период.