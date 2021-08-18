В Украине создадут биокластер, в котором будут делать вакцины и тесты на инфекционные болезни, - Шмыгаль

Бюджет проекта на этот год - 100 млн гривен.

В Украине создадут биокластер, в котором будут делать вакцины и тесты на инфекционные болезни, - Шмыгаль
Денис Шмигаль
Фото: www.kmu.gov.ua

В Украине будет создан биокластер "Биологическая безопасность и развитие биотехнологических технологий", в котором будут производить вакцины и тест-системы для диагностики инфекционных болезней.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

"Кластер позволит уменьшить зависимость от импорта, а также объединить в одном месте государственные и частные ресурсы, чтобы максимально реализовать образовательный, научный и технический потенциал, который есть у нас в стране. Конечная цель - это разработка собственных вакцин. До этого должны начать изготавливать тест-системы и вакцины с открытой технологией производства", - написал Шмыгаль.

Бюджет проекта на этот год - 100 млн гривен.

Напомним, в мае Министерство здравоохранения заявило, что в Украине разрабатывают три вакцины от коронавирусной болезни. Две из них получили государственное финансирование, в третью инвестировали частные средства.

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