Работодатели начали возвращать сотрудников в офисы

Через год после старта карантина сотрудников возвращают в офисы - сейчас работать дистанционно, по разным данным, предлагают от 3% до 6% украинских работодателей.



Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот" со ссылкой на данные Work.ua и Jooble.



Так, по данным Work.ua и Jooble, в апреле 2020 года удаленная работа фигурировала в 7-8% от общего количества вакансий. Это вдвое больше, чем таких рабочих мест предлагается сейчас.



По данным Work.ua, среди топ-5 сфер, в которых чаще всего ищут удаленных работников: IT, компьютеры, интернет - 35% вакансий; СМИ, издательство, полиграфия - 30%; дизайн, творчество - 27%; культура, музыка, шоу-бизнес - 27%; логистика, склад, внешняя экономическая деятельность - 24%.



В то же время кандидаты чаще хотели бы работать дистанционно.



"Около 8% ищут работу только в офлайне, а около 25% соискателей Work.ua отмечают, что хотели бы работать только на "дистанционке", чтобы минимизировать контакты", - заявляет пиар-менеджер Work.ua Каринэ Макиян.



