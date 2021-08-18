?США заморозили валютные резервы центробанка Афганистана

Соединенные Штаты Америки заморозили валютные резервы Да Афганистан банка, центрального банка страны, находящиеся на счетах в США .

Как сообщает "Радио Свобода", по данным Международного валютного фонда, валовые резервы центрального банка Афганистана в конце апреля составили 9,4 млрд долларов. Считается, что большинство резервов хранится в Нью-Йоркском Федеральном резервном банке и других финансовых учреждениях США . Активы включают, в частности, доллары и золото.

Таким образом, талибов, захвативших власть в Афганистане, лишили миллиардов долларов.

"Любые активы Центрального банка, которыми располагает правительство Афганистана в США , не будут предоставлены «Талибану»", - заявил во вторник, 17 августа, представитель администрации США .

"Талибан" находится в санкционном списке США , поэтому они, вероятно, будут иметь трудности с доступом к внешним средствам, если Вашингтон и его союзники не признают новое правительство. Кроме замораживания активов, Вашингтон также может блокировать помощь Афганистану от международных кредиторов, таких как Международный валютный фонд и Всемирный банк.