США заморозили валютные резервы центробанка Афганистана

Талибы недосчитаются нескольких миллиардов долларов.

?США заморозили валютные резервы центробанка Афганистана
Фото: centralbanking.com

Соединенные Штаты Америки заморозили валютные резервы Да Афганистан банка, центрального банка страны, находящиеся на счетах в США.

Как сообщает "Радио Свобода", по данным Международного валютного фонда, валовые резервы центрального банка Афганистана в конце апреля составили 9,4 млрд долларов. Считается, что большинство резервов хранится в Нью-Йоркском Федеральном резервном банке и других финансовых учреждениях США. Активы включают, в частности, доллары и золото.

Таким образом, талибов, захвативших власть в Афганистане, лишили миллиардов долларов.

"Любые активы Центрального банка, которыми располагает правительство Афганистана в США, не будут предоставлены «Талибану»", - заявил во вторник, 17 августа, представитель администрации США.

"Талибан" находится в санкционном списке США, поэтому они, вероятно, будут иметь трудности с доступом к внешним средствам, если Вашингтон и его союзники не признают новое правительство. Кроме замораживания активов, Вашингтон также может блокировать помощь Афганистану от международных кредиторов, таких как Международный валютный фонд и Всемирный банк.

Напомним, что глава центрального банка Афганистана Аймал Ахмади покинул страну 15 августа. В своем твиттере он подробно рассказал, как бежал из Кабула, и обвинил президента Ашрафа Гани в создании хаоса.

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