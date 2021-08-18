Кабмин решил влить в Экспортно-кредитное агентство 1,8 млрд гривен

Правительство хочет расширить присутствие украинских товаров на зарубежных рынках.

Кабмин решил влить в Экспортно-кредитное агентство 1,8 млрд гривен
Фото: Shutterstock

Кабмин решил увеличить уставный капитал акционерного общества "Экспортно-кредитное агентство" в десять раз - с 200 млн гривен до 2 миллиардов. Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль.

"За второй квартал ВВП Украины вырос на 5,4%. Важную роль в восстановлении экономики сыграл рост украинского экспорта, который за полгода вырос на 31%, или на 7 млрд долларов. Увеличение уставного капитала Экспортно-кредитного агентства на 1,8 млрд грн позволит расширить присутствие украинских товаров на зарубежных рынках", - цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства.

Увеличение уставного фонда будет происходить путем дополнительной эмиссии 1,8 млн акций ЭКА, которые будут выкуплены государством за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа на сумму 1,8 млрд гривен.

АО "ЭКА" было создано в 2018 году для содействия экспансии украинских товаров и услуг.

Компания осуществляет страхование экспортных кредитов, внешнеэкономических договоров, прямых инвестиций из Украины. Также агентство участвует в выполнении программ частичной компенсации процентных ставок по экспортным кредитам, предоставляет гарантии на выполнение обязательств украинскими экспортерами во время их участия в международных тендерах и проводит консультационные мероприятия.

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