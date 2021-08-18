Экспорт продуктов нефтепереработки из Украины увеличился на 41%

Экспорт продуктов нефтепереработки из Украины увеличился на 41%

Экспорт продуктов нефтепереработки из Украины в январе-июле 2021 года увеличился на 41%, до до 215,3 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее (152 тыс. тонн). При этом по итогу июля на внешние рынки было отправлено 12,5 тыс. тонн, или в три раза меньше июля 2020 года (37 тыс. тонн).

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает enkorr.

В январе-июле на внешние рынки было отправлено 126,1 тыс. тонн мазута. Из этого объема 114,7 тыс. тонн пришлось на ресурс Кременчугского НПЗ и 11,4 тыс. тонн – на поставки государственной "Укргаздобычи".

При этом обе компании в июле экспорт мазута не осуществляли. Ранее в "Укртатнафте" отмечали, что завод отказался от его выпуска в пользу производства битума, спрос на который возрос в связи с активизацией дорожного строительства в стране.

Экспорт промежуточных продуктов переработки – риформата, бензолсодержащей фракции и рафината – за семь месяцев 2021 года сократился. В частности, "Укргаздобыча" уменьшила экспорт бензолсодержащей фракции на 5,1%, до 44,6 тыс. тонн, но нарастила поставки на внешние рынки риформата – 44,6 тыс. тонн (+14% к июлю 2020 года).

В январе-феврале текущего года УГД экспортировала 5,5 тыс. тонн сольвента, но начиная с мая прекратила его поставки. Кроме того, "Укртатнафта" перестала экспортировать рафинат бензольного риформинга, которого в январе-июле прошлого года было отправлено 27,6 тыс. т. Это произошло вследствие запуска осенью прошлого года установки изомеризации.

Ранее сообщалось, что в январе-июле 2021 года объем транзита нефтепродуктов через Украину сократился на 66% – до 19,3 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

МинПром по материалам enkorr

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
JPMorgan запустил сервис платежей в реальном времениJPMorgan запустил сервис платежей в реальном времени
В Кабмине не согласны с повышением учетной ставки. Хотят, чтобы НБУ согласовал с ним монетарную политикуВ Кабмине не согласны с повышением учетной ставки. Хотят, чтобы НБУ согласовал с ним монетарную политику
Экс-главу правления Диамантбанка подозревают в растрате 20 миллионов (обновленно)Экс-главу правления Диамантбанка подозревают в растрате 20 миллионов (обновленно)
Новая почта отказалась возвращать клиенту 110 тысяч гривен долларов взамен сгоревшей посылкиНовая почта отказалась возвращать клиенту 110 тысяч гривен долларов взамен сгоревшей посылки
monobank, скорее, купят иностранцы, чем украинские банки из топ-10 — банкирmonobank, скорее, купят иностранцы, чем украинские банки из топ-10 — банкир
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин решил влить в Экспортно-кредитное агентство 1,8 млрд гривенКабмин решил влить в Экспортно-кредитное агентство 1,8 млрд гривен
За 7 месяцев КХЗ Украины импортировали 5,34 млн тонн рядовых коксующихся углейЗа 7 месяцев КХЗ Украины импортировали 5,34 млн тонн рядовых коксующихся углей
Украинские порты нарастили импорт нефтепродуктов на 18%Украинские порты нарастили импорт нефтепродуктов на 18%
Тысяча крупнейших компаний Украины генерируют доход более чем 1 млрд гривен в годТысяча крупнейших компаний Украины генерируют доход более чем 1 млрд гривен в год
Экономика Украины снова перешла в состояние рецессииЭкономика Украины снова перешла в состояние рецессии
В апреле-июне реальный ВВП увеличился на 5,4%В апреле-июне реальный ВВП увеличился на 5,4%
Госстат: Экспорт из Украины вырос на четверть за половину 2021Госстат: Экспорт из Украины вырос на четверть за половину 2021
Агрохолдинги наращивают экспорт и спекулируют ценами на продуктыАгрохолдинги наращивают экспорт и спекулируют ценами на продукты
В июле из Украины вывезли втрое больше металлолома, чем за весь 2020 год.В июле из Украины вывезли втрое больше металлолома, чем за весь 2020 год.
Транзит нефтепродуктов через Украину сократился на две третиТранзит нефтепродуктов через Украину сократился на две трети
Последние новости
Подгружаем последние новости