Экспорт продуктов нефтепереработки из Украины увеличился на 41%

Экспорт продуктов нефтепереработки из Украины в январе-июле 2021 года увеличился на 41%, до до 215,3 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее (152 тыс. тонн). При этом по итогу июля на внешние рынки было отправлено 12,5 тыс. тонн, или в три раза меньше июля 2020 года (37 тыс. тонн).



Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает enkorr.



В январе-июле на внешние рынки было отправлено 126,1 тыс. тонн мазута. Из этого объема 114,7 тыс. тонн пришлось на ресурс Кременчугского НПЗ и 11,4 тыс. тонн – на поставки государственной "Укргаздобычи".



При этом обе компании в июле экспорт мазута не осуществляли. Ранее в "Укртатнафте" отмечали, что завод отказался от его выпуска в пользу производства битума, спрос на который возрос в связи с активизацией дорожного строительства в стране.



Экспорт промежуточных продуктов переработки – риформата, бензолсодержащей фракции и рафината – за семь месяцев 2021 года сократился. В частности, "Укргаздобыча" уменьшила экспорт бензолсодержащей фракции на 5,1%, до 44,6 тыс. тонн, но нарастила поставки на внешние рынки риформата – 44,6 тыс. тонн (+14% к июлю 2020 года).



В январе-феврале текущего года УГД экспортировала 5,5 тыс. тонн сольвента, но начиная с мая прекратила его поставки. Кроме того, "Укртатнафта" перестала экспортировать рафинат бензольного риформинга, которого в январе-июле прошлого года было отправлено 27,6 тыс. т. Это произошло вследствие запуска осенью прошлого года установки изомеризации.



Ранее сообщалось, что в январе-июле 2021 года объем транзита нефтепродуктов через Украину сократился на 66% – до 19,3 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.



