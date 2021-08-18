Минэнерго предлагает списать долги госшахт по социальному обеспечению

Минэнерго предлагает списать долги госшахт по социальному обеспечению

Министерство энергетики разработало законопроект, предусматривающий списание задолженности государственных угледобывающих предприятий по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование, а также другим социальным платежам, и упрощение условий приватизации госшахт.

Проект документа обнародован на сайте министерства с целью проведения консультаций с общественностью.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, из-за нехватки финансовых ресурсов государственные угледобывающие предприятия не соблюдают сроки уплаты начисленной заработной платы, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и других обязательных платежей, в результате чего накапливается значительная задолженность.

В частности, на расположенных на подконтрольной территории угольных предприятиях Минэнерго по состоянию на 1 мая 2021 года просроченная задолженность составляет:

по уплате ЕСВ вместе со штрафами и пеней составляет 1,72 млрд грн;
по страховым взносам в Пенсионный фонд вместе со штрафами и пеней – 44,5 млн грн;
по возмещению Пенсионному фонду расходов на выплату и доставку льготных пенсий – 3,6 млрд грн;
по страховым взносам на общеобязательное государственное социальное страхование от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания вместе со штрафами и пеней – 402,6 млн грн;
по страховым взносам на общеобязательное государственное социальное страхования на случай безработицы со штрафами и пеней – 28 млн грн.

Как отмечается в проекте документа, из-за указанных задолженностей работникам государственных угольных предприятий не начисляется страховой стаж, а пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из минимальной заработной платы.

С целью решения этой проблемы предложено списать задолженность государственных угольных предприятий по социальным платежам в объеме по состоянию на дату вступления в силу указанного закона. При этом предложено установить, что списанные взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование и ЕСВ будут учитываться в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования как уплаченные в полном объеме.

Кроме этого, законопроектом предложено упростить приватизацию государственных угольных предприятий.

Как отмечается в пояснительной записке, после принятия в 2013 году закона "Об особенностях приватизации угледобывающих предприятий" ни одно угледобывающее предприятие так и не было приватизировано.

Поэтому предлагается разрешить приватизацию обособленных подразделений угледобывающих предприятий как единых имущественных комплексов, установить трехлетний мораторий на взыскание задолженности шахт за электроэнергию после их приватизации, а разрешить приватизацию госшахт с целью дальнейшего перепрофилирования их хозяйственной деятельности.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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