Эксперты заявили о восстановлении производства нержавейки после пандемии

Эксперты заявили о восстановлении производства нержавейки после пандемии

Как сообщает Yieh.com, компания Pacific Metals Co., крупнейший производитель ферроникеля в Японии, сообщила, что отгрузка ферроникеля увеличилась во втором квартале этого года, что означает восстановление производства нержавеющей стали как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Pacific Metals пересмотрела в сторону увеличения ожидаемую отгрузку ферроникеля на 12% до 13 047 тонн в период с апреля по сентябрь по сравнению с предыдущей оценкой. Кроме того, целевой показатель продаж за этот период также был на 35% выше, чем в прошлом году, поскольку мировая экономика оправилась от эпидемии COVID-19, а производство нержавеющей стали увеличилось.

Из-за эпидемии производство нержавеющей стали по-прежнему сталкивается с неопределенностью, а спрос на ферроникель по-прежнему зависит от того, что зарубежные заводы по производству нержавеющей стали переходят на никелевый чугун из-за его ценовой конкурентоспособности.

МинПром по материалам МеталлТорг ру

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