Thyssenkrupp Steel Europe ждет добавочной прибыли от повышения цен на сталь

Thyssenkrupp Steel Europe ждет добавочной прибыли от повышения цен на сталь

Как сообщает агентство Platts, по словам финансового директора компании Thyssenkrupp Клауса Кейсберга, немецкий производитель стали Thyssenkrupp Steel Europe с оптимизмом смотрит на повышение цен в рамках текущих переговоров с покупателями по долгосрочным контрактам, поскольку полный спектр более высоких спотовых цен на сталь не отражен в существующих контрактах.

Как отметил К.Кейсберг, подверженность Thyssenkrupp на спотовом рынке стали составляет 10%, а это означает, что для контрактов сроком более шести месяцев требуется время для учета более высоких цен на сталь. 

"Наши долгосрочные контрактные структуры означают задержку роста цен на сырье и сталь, которые влияют на наши доходы и прибыль. Кроме того, были временные производственные ограничения, в основном из-за замены футеровки доменной печи 1, инициированной в Дуйсбурге в третий квартал ", - сказал К.Кейсберг. - Положительный эффект на прибыль появится. Просто мы увидим это позже, чем наши конкуренты".

МинПром по материалам МеталлТорг ру

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