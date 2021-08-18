Thyssenkrupp Steel Europe ждет добавочной прибыли от повышения цен на сталь

Как сообщает агентство Platts, по словам финансового директора компании Thyssenkrupp Клауса Кейсберга, немецкий производитель стали Thyssenkrupp Steel Europe с оптимизмом смотрит на повышение цен в рамках текущих переговоров с покупателями по долгосрочным контрактам, поскольку полный спектр более высоких спотовых цен на сталь не отражен в существующих контрактах.



Как отметил К.Кейсберг, подверженность Thyssenkrupp на спотовом рынке стали составляет 10%, а это означает, что для контрактов сроком более шести месяцев требуется время для учета более высоких цен на сталь.



"Наши долгосрочные контрактные структуры означают задержку роста цен на сырье и сталь, которые влияют на наши доходы и прибыль. Кроме того, были временные производственные ограничения, в основном из-за замены футеровки доменной печи 1, инициированной в Дуйсбурге в третий квартал ", - сказал К.Кейсберг. - Положительный эффект на прибыль появится. Просто мы увидим это позже, чем наши конкуренты".



