Приватбанк через газету вручил иск Коломойскому и Боголюбову

Приватбанк через газету "Голос Украины" вручил иск своим бывшим владельцам Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и их юристу Вячеславу Карташеву.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Иск касается мошеннических действий, незаконного присвоения и отмывания средств, в результате чего, по меньшей мере 600 млн долларов США были незаконно выведены из банка в период с 2007 по 2011 годы и размещены на банковском счете в израильском банке "Дисконт".

Банк заявил, что иск Коломойскому и Боголюбову уже был вручен в Израиле, но по решению израильского суда сообщение об иске нужно было опубликовать еще и в "Голосе Украины".

"Согласно решению израильского суда от 26 апреля 2021 года, банк публикует сообщение в газете Голос Украины для вручения израильского иска в Украине Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также другому ответчику - Вячеславу Карташеву (их давнее доверенное лицо, которое пока занимает должность Директора Департамента юридического сопровождения в ПАО "Укрнафта") в соответствии с Гаагской Конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам ", - говорится в сообщении банка.

Напомним, что ПриватБанк перешел в государственную собственность 21 декабря 2016 года в связи с неплатежеспособностью. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализированно на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.

Правительство национализировало ПриватБанк по предложению НБУ и бывших акционеров банка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной. Сейчас стороны ведут судебные споры как в Украине, так и за рубежом.

По меньшей мере один из них будет рассматриваться в Израиле - в декабре 2019 года ПриватБанк инициировал судебное разбирательство в Окружном суде Тель-Авива против бывших владельцев банка. Оно касается вывода из ПриватБанка по меньшей мере 600 млн долларов в период 2007-2011 годов и размещение их на счета в банке "Дисконт".