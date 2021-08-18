Канадская Stelco получила повышенную прибыль благодаря подорожанию стали

Как информирует cbc.ca, канадская компания Stelco Holdings Inc. заявила, что во втором квартале произошел значительный скачок прибыли, поскольку она извлекла выгоду из более высоких цен на сталь и объемов отгрузки.



Компания из Гамильтона, которая полностью владеет Stelco Inc., заявляет, что прибыль за второй квартал составила $363 млн., или $4,09 на акцию, по сравнению с нулевой прибылью в том же квартале прошлого года.



Скорректированная чистая прибыль за квартал, закончившийся 30 июня, составила $380 млн., или $4,28 на акцию, по сравнению с прибылью в $10 млн. или 11 центов на акцию в прошлом году.



Выручка составила $918 млн. по сравнению с $411 млн. за тот же квартал прошлого года.



Аналитики в среднем ожидали, что Stelco сообщит скорректированную чистую прибыль в размере $338 млн., или $4,14 на акцию, и выручку в размере $906 млн., согласно данным аналитической компании Refinitiv.



