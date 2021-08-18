Украина привлечет французских консультантов к созданию государственной авиакомпании

Работу консалтинговой фирмы оплатят грантом правительства Франции.

Украина привлечет французских консультантов к созданию государственной авиакомпании
Фото: president.gov.ua

Украина планирует до конца года создать государственную авиакомпанию с помощью французской консалтинговой компании Aerogestion.

Об этом сообщается на сайте президента по итогам переговоров Владимира Зеленского с директором французской консалтинговой компании Aerogestion Марком Роше.

"Мы начинаем работу. В этом году хотим получить конкурентоспособного государственного авиаперевозчика", - сказал Зеленский директору Aerogestion.

Работу консультантов, судя по сообщению, профинансируют за счет гранта французского правительства.

Роше во время встречи сказал, что украинский рынок фрагментирован и пострадал от коронавируса, но, по его мнению, там есть место новой государственной авиакомпании. "Я действительно считаю, что воздушный транспорт - чуть ли не самый актуальный для Украины, для людей, в том числе в условиях кризиса, необходимо иметь возможность путешествовать и вести нормальную жизнь", - сказал он.

Компанию Aerogestion основали в 1999 году Марк Роше и Доминик Грец, она специализируется на развитии и реструктуризации авиалиний. Со временем компания расширила свою деятельность на сферу управления прибылью. Сегодня Aerogestion насчитывает около пятнадцати консультантов, которые имеют в среднем 20-летний опыт работы в области авиатранспорта и туризма, консультируют по вопросам управления бизнесом, коммерческой стратегии, управлении доходностью, реструктуризации и трансформации компаний.

Напомним, что в апреле 2020 года президент Владимир Зеленский сказал, что в Украине нужно создать государственную авиакомпанию на уровне Turkish Airlines и Singapore Airlines. Он говорил, что она должна использовать самолеты "Антонова", однако в мае 2021 года премьер Денис Шмыгаль сообщил, что флот национального украинского перевозчика будет иметь и иностранные самолеты.

Переговоры по этому поводу велись с "тремя крупнейшими мировыми компаниями в этой отрасли", говорил Шмыгаль, очевидно, имея в виду Airbus, Boeing, а также Bombardier или Embraer.

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