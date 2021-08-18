За 7 месяцев КХЗ Украины импортировали 5,34 млн тонн рядовых коксующихся углей

За 7 месяцев КХЗ Украины импортировали 5,34 млн тонн рядовых коксующихся углей

Коксохимические заводы (КХЗ) Украины в январе-июле текущего года импортировали 5,34 млн тонн рядовых коксующихся углей и угольного концентрата для коксования, что на 4,8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Согласно информационной справке объединения "Укрметаллургпром" во вторник, поступление углей украинской добычи за этот период составило 2,3 млн тонн - на 11,4% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

В целом за январь-июль-2021 украинские КХЗ получили 7,64 млн тонн углей для коксования, что на 0,5% меньше по сравнению с январем-июлем-2020. При этом доля импортных углей в общем объеме поставок составила 69,9% против 73,1% за аналогичный период годом ранее.

На украинские метпредприятия в указанный отчетный период поставлено 4,876 млн тонн кокса (103,8% к январю-июлю-2020), в том числе 4,709 млн тонн украинского происхождения (100,7%), 0,167 млн тонн импортированных (больше в 5,22 раза). Доля импортного кокса в общем объеме поставок составила 3,42% против 0,68% за 7 мес-2020.

Помимо этого, в январе-июле текущего года заготовлено 2,222 млн тонн металлолома (142% относительно аналогичного периода 2020 года), из которых 1,887 млн тонн (122% соответственно) поставлено украинским потребителям в качестве привозного. Экспорт металлолома составил 335 тыс. тонн (больше в 19,4 раза относительно января-июля-2020).

Отмечается, что обеспечение метпредприятий украинским железорудным сырьем за указанный период осуществлялось в соответствии с потребностями металлургического производства. По импорту ЖРС не завозилось. Экспорт ЖРС в январе-июле-2021 составил 26,08 млн тонн (96,5% относительно аналогичного периода 2020 г.)

По уточненным данным "Укрметаллургпрома", за семь месяцев текущего года произведено 19,931 млн тонн агломерата (107,6% к январю-июлю-2020), 5,749 млн тонн кокса валового 6%-ной вл. (102%), 12,651 млн тонн чугуна (107,8%), 12,732 млн тонн стали (107,4%), 11,326 млн тонн проката (106,4%), 0,57 млн тонн трубной продукции (121,2%).

По состоянию на 12 августа 2021 года, из основных действующих производственных мощностей в эксплуатации находятся: 19 из 21 доменных печей, 7 из 8 мартеновских печей, 14 из 16 конвертеров, 5 из 15 электропечей и 16 из 17 машин непрерывного литья заготовки.

Как сообщалось, КХЗ Украины в 2020 году импортировали 9,67 млн тонн рядовых коксующихся углей и угольного концентрата для коксования, что на 6,4% меньше, чем в 2019 году. Поступление углей украинской добычи в прошлом году составило 3,62 млн тонн - на 3,5% превышает показатель предыдущего года.

В целом за 2020 год украинские КХЗ получили 13,29 млн тонн углей для коксования, что на 3,9% ниже по сравнению с 2019 годом. При этом доля импортных углей в общем объеме поставок составила 72,8% против 74,77 в 2019 году.

На украинские метпредприятия было поставлено 8,18 млн тонн кокса (92,7% к 2019 году), в том числе 8,03 млн тонн украинского происхождения (95,2%), 0,15 млн тонн импортированных (38,6%). Доля импортного кокса в общем объеме поставок составила 1,83% против 4,41% в 2019 году.

В 2020 году произведено 31,91 млн тонн агломерата (103,3% к 2019 году), 9,67 млн тон кокса валового 6%-ной вл. (96,1%), 20,423 млн тонн чугуна (101,8%), 20,616 млн тонн стали (98,9%), 18,427 млн тонн проката (101,2%), 0,85 млн тонн трубной продукции (83,8%).

МинПром по материалам fixygen

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