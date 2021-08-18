Украинские порты нарастили импорт нефтепродуктов на 18%

Украинские порты нарастили импорт нефтепродуктов на 18%

Объем импорта нефтепродуктов через морские порты в январе-июле 2021 года вырос на 18,1%, до 680,7 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (576,4 тыс. тонн). Об этом свидетельствуют данные Администрации морских портов Украины, передает enkorr.

Лидером по объему импорта стал порт Одессы - за семь месяцев поставки через него выросли на 46%, до 300,4 тыс. тонн против 205,4 тыс. тонн в январе-июле прошлого года.

На втором месте расположился порт "Пивденный" - за отчетный период импорт снизился на 5%, до 150,9 тыс. тонн.

Замыкает тройку лидеров порт "Николаев" - за семь месяцев поставки через него снизились на треть, до 115,9 тыс. тонн против 179,1 тыс. тонн в январе-июле прошлого года. Отмечается, что данные по импорту через порт "Николаев" от АМПУ появились только с апреля.

Наибольший рост наблюдался в порту "Херсона", импорт через который в январе-июле 2021 года вырос в 10 раз, до 66,6 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (6,3 тыс. тонн).

Также импорт нефтепродуктов осуществлялся через порты "Измаил" (19,3 тыс. тонн), "Бердянск" (12,1 тыс. тонн), "Рени" (9,9 тыс. тонн) и "Черноморск" (5,4 тыс. тонн).

Импорт нефтепродуктов в другие украинские порты в январе-июле текущего года не осуществлялся.

Как отметили в Консалтинговой группе "А-95", через украинские порты по итогам января-июля текущего года было импортировано 507 тыс. оннт дизельного топлива, что практически

В статистике АМПУ речь идет о дизтопливе, авиационном керосине, метаноле, маслах и прочих нефтепродуктах. Самой же массовой позицией является дизельное топливо.

МинПром по материалам enkorr

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