Мировые цены на уголь выросли на 60%

Цена на энергетический уголь в Европе получила мощную поддержку от дорожающего газа, котировки которого в последние недели стабильно бьют исторические рекорды. Об этом пишет газета " Коммерсант ".



По данным агентства "Металл эксперта", мировые цены на уголь с мая выросли более чем на 60%. В западном направлении экспортная цена на роSSийский уголь на базе 6000 ккал/кг выросла с $74 в мае до $137 на базисе FOB порты Балтии, в восточном — с $96 до $146 на базисе FOB порты Дальнего Востока. На внутреннем рынке страны уголь марки Д, который является основным для энергетики, подорожал с 2,1 тыс. до 3,15 тыс. руб. за тонну.



Platts пишет, что бурый уголь был основным топливом для генерации в Германии в начале августа с учетом того, что производство из возобновляемых источников резко сократилось из-за более слабых, чем обычно, ветров. Агентство отмечает, что маржа генерации, работающей на угле, составляла на 6 августа €12,24 на МВт•ч по сравнению с глубоко отрицательной маржой газовой генерации (минус €13,77 МВт•ч).



В Platts полагают, что в текущих условиях уголь будет вытеснять газ из использования в генерации там, где это технологически возможно.

