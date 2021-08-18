Мировые цены на уголь выросли на 60%

Мировые цены на уголь выросли на 60%

Цена на энергетический уголь в Европе получила мощную поддержку от дорожающего газа, котировки которого в последние недели стабильно бьют исторические рекорды. Об этом пишет газета "Коммерсант".

По данным агентства "Металл эксперта", мировые цены на уголь с мая выросли более чем на 60%. В западном направлении экспортная цена на роSSийский уголь на базе 6000 ккал/кг выросла с $74 в мае до $137 на базисе FOB порты Балтии, в восточном — с $96 до $146 на базисе FOB порты Дальнего Востока. На внутреннем рынке страны уголь марки Д, который является основным для энергетики, подорожал с 2,1 тыс. до 3,15 тыс. руб. за тонну.

Platts пишет, что бурый уголь был основным топливом для генерации в Германии в начале августа с учетом того, что производство из возобновляемых источников резко сократилось из-за более слабых, чем обычно, ветров. Агентство отмечает, что маржа генерации, работающей на угле, составляла на 6 августа €12,24 на МВт•ч по сравнению с глубоко отрицательной маржой газовой генерации (минус €13,77 МВт•ч).

В Platts полагают, что в текущих условиях уголь будет вытеснять газ из использования в генерации там, где это технологически возможно.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
JPMorgan запустил сервис платежей в реальном времениJPMorgan запустил сервис платежей в реальном времени
В Кабмине не согласны с повышением учетной ставки. Хотят, чтобы НБУ согласовал с ним монетарную политикуВ Кабмине не согласны с повышением учетной ставки. Хотят, чтобы НБУ согласовал с ним монетарную политику
Экс-главу правления Диамантбанка подозревают в растрате 20 миллионов (обновленно)Экс-главу правления Диамантбанка подозревают в растрате 20 миллионов (обновленно)
monobank, скорее, купят иностранцы, чем украинские банки из топ-10 — банкирmonobank, скорее, купят иностранцы, чем украинские банки из топ-10 — банкир
Новая почта отказалась возвращать клиенту 110 тысяч гривен долларов взамен сгоревшей посылкиНовая почта отказалась возвращать клиенту 110 тысяч гривен долларов взамен сгоревшей посылки
Блок рекламы


Похожие новости
Несмотря на заявления о декарбонизации в Китае продолжат строить угольные ТЭСНесмотря на заявления о декарбонизации в Китае продолжат строить угольные ТЭС
Запасы угля на складах ТЭС за выходные выросли на 3,1%Запасы угля на складах ТЭС за выходные выросли на 3,1%
Salzgitter ожидает, что европейские цены на г/к рулон останутся высокимиSalzgitter ожидает, что европейские цены на г/к рулон останутся высокими
АМКУ отштрафовал угольные компании за несвоевременную подачу информацииАМКУ отштрафовал угольные компании за несвоевременную подачу информации
Минэкономики понизило граничные цены на топливоМинэкономики понизило граничные цены на топливо
Цены на газ в Европе опять поднялись выше 540 долл.Цены на газ в Европе опять поднялись выше 540 долл.
Власти Канады запретили реализацию угольного проекта в провинции АльбертаВласти Канады запретили реализацию угольного проекта в провинции Альберта
Nippon Steel в октябре поднимет цены на катанку и арматуруNippon Steel в октябре поднимет цены на катанку и арматуру
За время пандемии сбережения американцев выросли почти на $4 трлн. Большая часть приходится на самых богатыхЗа время пандемии сбережения американцев выросли почти на $4 трлн. Большая часть приходится на самых богатых
Цены на газ в Европе и мире сейчас самые высокие за последние 20 летЦены на газ в Европе и мире сейчас самые высокие за последние 20 лет
Последние новости
Подгружаем последние новости