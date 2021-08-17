BHP ведет переговоры о продаже нефтегазового подразделения

Крупнейшая в мире горнодобывающая компания, австралийская BHP Group, ведет переговоры с австралийской энергетической компанией Woodside Petroleum о продаже ей своего нефтегазового подразделения. Об этом сама BHP сообщила в понедельник, отметив, что это заявление стало ответом на появившиеся в СМИ слухи о возможной продаже.



BHP заявила, что переговоры с Woodside продолжаются и никакого соглашения пока достигнуто не было, а также что она рассматривает и другие возможности в отношении этих активов. Компания также не сообщила, о какой сумме сделки может идти речь, отметив лишь, что Woodside может купить эти активы в обмен на акции.



Как пишет The Wall Street Journal, аналитики оценивают стоимость нефтегазового подразделения BHP по меньшей мере в $15 млрд. Так что, если стороны придут к соглашению, эта сделка станет одной из крупнейших в энергетической сфере в нынешнем году.



По данным банка Macquarie, хотя в некоторые годы на нефтегазовый бизнес приходилось до четверти всех доходов BHP, в последние четыре года их доля в доходах компании не превышала 10%. Продажа этого подразделения позволит BHP сосредоточиться на своей основной деятельности — добыче железной руды, меди, никеля и других полезных ископаемых.

