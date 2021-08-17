В Индии решили пополнить запасы лома за счет утилизации автохлама

В Индии решили пополнить запасы лома за счет утилизации автохлама

Правительство Индии запустило программу утилизации старых автомобилей для пополнения запасов лома и предоставления льгот сталелитейной и вспомогательной промышленности. Об этом сообщил Kallanish.

Политика рассчитана на утилизацию личных автомобилей старше 20 лет с июня 2024 года, и тяжелого коммерческого транспорта с апреля 2023 года. Это приведет к восстановлению материалов, таких как медь, алюминий, сталь, резина и пластик, а также к возобновлению их производства.

"Мы стремимся к максимальному извлечению разных материалов. Это повысит доступность продукции и снизит затраты на сырье до 40%, тем самым повысив конкурентоспособность Индии во всем мире", – отметил Нитин Гадкари, министр транспорта Индии.

Для развития инфраструктуры утилизации правительство предусматривает инвестиции в размере 10 тыс. индийских рупий ($1,35 млрд).

"Это решение является важным звеном для достижения циркулярной экономики преобразования отходов в богатство и активизации автомобильного и металлургического секторов Индии с помощью принципа повторного использования, переработки и восстановления продуктов пользования", – добавила Нарендра Моди, премьер-министр Индии.

Подразделение Tata Group Tata Motors уже подписало меморандум с правительством о создании завода по утилизации автомобилей мощностью 36 тыс. авто в год.

Отметим, в 2021 финансовом году (закончился в марте) Индия сократила импорт металлолома на 20,4% по сравнению с 2020 годом – до 5,39 млн т. Основными поставщиками лома в страну стали ОАЭ, США и Великобритания.

Индия входит в тройку крупнейших производителей стали в мире. По данным World Steel, страна в 2020 году сократила выпуск стали на 10,6% по сравнению с 2019 годом – до 99,6 млн т.

МинПром по материалам ГМК Центр

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