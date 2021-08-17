На Днестровской ГАЭС запустили гидроагрегат №4

На Днестровской гидроаккумулирующей электростанции запустили гидроагрегат №4, что добавит Объединенной энергетической системе Украины 324 МВт балансирующей энергии. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.



Во время церемонии запуска премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что обустройство Днестровской ГАЭС является одним из наиболее амбициозных энергетических проектов в истории современной Украины.



"Согласно проекту станция будет состоять из 7-ми гидроагрегатов общей мощностью 2268 МВт, что выводит ее на первое место в Европе и на шестое в мире. Только стоимость проекта строительства агрегата №4 составляет более 7 млрд грн", – отметил глава правительства.



По словам Д.Шмыгаля, реализация этого проекта позволила поддержать украинскую промышленность, ведь 80% оборудования было произведено в Украине.



В частности, заказы получали украинские заводы "Турбоатом" и "Электротяжмаш", производители трансформаторного оборудования, металлоконструкций, кабельной продукции и другие украинские промышленные предприятия.



Кроме того, на строительной площадке в течение строительства работали около 1 тыс. строителей и монтажников, а штат Днестровской ГАЭС составляет более 430 человек.



