Нафтогаз хочет закачать в ПХГ 19 млрд кубометров газа

Нафтогаз хочет закачать в ПХГ 19 млрд кубометров газа

На сегодня в отечественных подземных хранилищах накоплено более 17,5 млрд кубометров газа, однако к началу отопительного сезона есть планы пересечь отметку в 19 млрд кубометров.

Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает пресс-служба компании.

"Правительство определило, что к началу отопительного сезона нужно, чтобы в подземных хранилищах было 17 млрд кубометров газа. Мы уже приближаемся к 18 млрд кубометров. Но для того, чтобы отопительный сезон прошел бесперебойно, мы хотим закачать в хранилище еще больше", – сказал он.

По его словам, запланированные дополнительные объемы газа необходимы, чтобы избежать дефицита газа зимой даже в случае возможных дополнительных нуждах тепловых электростанций, которые столкнулись с недостатком запасов угля на складах.

"Если мы посмотрим на предыдущие годы, кроме последнего – особенного, то мы входили в отопительный сезон с 16 млрд кубометров в подземке. Сейчас уже намного больше, но мы хотим выйти на более 19 млрд кубов. Тогда мы будем понимать: если потребуется, мы сможем "подставить плечо" и генерации – если газ будет нужен для производства электроэнергии", - резюмировал Витренко.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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