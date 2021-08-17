Тысяча крупнейших компаний Украины генерируют доход более чем 1 млрд гривен в год

Наиболее прибыльными являются "старые" бизнесы, имеющие более чем десятилетний опыт работы на рынке.

Тысяча крупнейших компаний Украины генерируют чистый доход в размере более 1 млрд гривен в год.

Об этом свидетельствуют результаты исследования финансового аналитика Романа Корнилюка и R&D-центра YouControl - "ТОП 1000 крупнейших компаний Украины по доходам в 2020 году", пишет "Экономическая правда".

Большинство таких предприятий относятся к отраслям, которым характерен сырьевой характер и низкая добавленная стоимость. При этом, наиболее доходными являются "старые" бизнесы, имеющие более чем десятилетний опыт работы на рынке.

Отмечается, что первая тысяча компаний в целом генерирует около 50-55% выручки всех предприятий Украины.

Они осуществляют широкий спектр видов экономической деятельности. Наиболее представлены сектора экономики в рэнкинге: пищевая промышленность (143 компании), нефтегазовый сектор (118), электроэнергетика (83) сельское хозяйство (77), розничная торговля (66) и металлургия (64).

Эти же отрасли наиболее представлены в топ-1000 компаний по размеру общих чистых доходов, но несколько в ином порядке: нефтегазовый сектор (797 млрд грн, что составляет 15,9% от всех доходов ТОП 1000), металлургия (13,3%), электроэнергетика (12,1%), розничная торговля (10,4%), пищевая промышленность (8,6%), сельское хозяйство (7,6%)

Более половины (50,3%) крупного бизнеса по объему доходов концентрируются в Киеве . Еще 29% доходов генерируют 27% крупных предприятий из ТОП 1000, расположенных в промышленных центрах: Днепропетровской, Киевской, Донецкой, Одесской и Харьковской областях.

Следующие по количеству компаний из ТОП 1000 и их вкладом в общий доход - Львовская, Запорожская, Полтавская и Черкасская области. Меньше всего крупных компаний зарегистрировано в Луганской (6), Херсонской (5) и Черновицкой (3) областях.

Также отмечается, что возрастное распределение тысячи крупнейших компаний достаточно равномерное.

"Во-первых, "костяк" ТОП 1000 лидеров рынка по объему полученных доходов составляют старые компании, зарегистрированные 15-27 лет назад. Во-вторых, достаточно высокие показатели доходов демонстрируют молодые компании в возрасте до 5 лет. В-третьих, локальные максимумы значения доходов соответствуют годам регистрации крупнейших компаний, что совпадают с изменением политического руководства в стране", - заявляют в YouControl.

Сравнивая ТОП 1000 по итогам прошлого года с результатами рейтинга доходов компаний за 2019, аналитики YouControl обнаружили, что состав первой тысячи обновился на 20%. При этом среди 206 компаний, которые покинули рейтинг первой тысячи по доходам, 15 сейчас находятся в процессе прекращения или обанкротились.

Среди секторов экономики, в которых зафиксировано наибольшее падение доходов, особенно выделяется нефтегазовый сектор. Также снизилась доля доходов компаний оптовой торговли, транспорта и угледобычи, машиностроения и коксохимической промышленности. При этом, лидерами роста по доходам стали компании таких секторов: электроэнергетика, розничная торговля, строительство и фармацевтика.

В разрезе регионов вклад в общую выручку ТОП 1000 также изменился: лидерам роста доли в доходах первой тысячи были предприятия Одесской области, Киева и Черкасской области. Снизилась доля в доходах крупных компаний Донецкой, Запорожской и Волынской областей.

Напомним, в 2018 году топовые государственные компании сократили прибыль почти вдвое.