За полгода активы НБУ снизились почти на 3%

В январе-июне текущего года Национальный банк сократил активы на 2,8%, до 1 294,362 млрлд гривен (на 1 июля) по сравнению с началом года (1 331,531 млрд гривен на 1 января). Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.



Согласно данным, ценные бумаги нерезидентов в портфеле НБУ за отчетный период сократились с 671,8 млрд гривен до 629,1 млрд гривен, ценные бумаги Украины (ОВГЗ) – сократились с 335,4 млрд гривен до 332,2 млрд гривен, средства и депозиты в инвалюте и банковских металлах сократились с 121,1 млрд гривен до 115,9 млрд гривен.



Монетарное золото НБУ за отчетный период сократилось с 42 млрд гривен до 37,9 млрд гривен.



А вот кредиты банкам и другим заемщикам выросли с 66,9 млрд гривен до 88,4 млрд гривен, взносы в счет квоты МВФ снизились с 81,9 млрд гривен до 77,9 млрд гривен.



Банкноты и монеты в обращении выросли с 558,7 млрд гривен до 585,4 млрд гривен.



Нераспределенная прибыль НБУ на конец прошлого года составила 24,343 млрд гривен, а собственный капитал НБУ за первое полугодие снизился с 184,9 млрд гривен до 172,6 млрд гривен.



Как сообщали Українські Новини, в 2020 году Национальный банк нарастил активы на 25,5% до 1 331,531 млрд гривен.



64 компании подали документы для получения статуса коллекторской компании.



Ранее Верховная Рада обязала коллекторов соблюдать требования этического поведения и ввела штрафы за его нарушение. Законопроект предусматривает создание публичного реестра коллекторских компаний, который будет вести Национальный банк.



