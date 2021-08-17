Прибыль BHP рекордно увеличилась на 88%

Прибыль BHP рекордно увеличилась на 88%

Корпорация BHP, один из крупнейших производителей железной руды в мире, по итогам 2021 финансового года, который закончился 30 июня, увеличила базовую итоговую чистую прибыль (Underlying attributable profit) на 88% по сравнению с предыдущим финансовым годом – $17,08 млрд. Показатель является самым высоким почти за десятилетие.

Об этом говорится в операционном отчете на сайте предприятия.

BHP объясняет рекордный рост прибыли скачком цен на железную руду на фоне высокого спроса на сырье со стороны Китая, который стимулировался государственными инвестициями в инфраструктуру.

"BHP достигла отличных операционных и финансовых результатов за последний год. Мы установили несколько производственных рекордов и выполнили в срок в рамках бюджета четыре крупных капитальных проекта. Мы продолжаем инвестировать в человеческие ресурсы и технологии, настраивая BHP на постоянное повышение производительности", – подчеркнул СЕО BHP Майкл Генри.

BHP заявила о выплате финальных дивидендов за 2021 финансовый год в размере $2 на акцию на общую сумму $10,1 млрд. Общий размер выплаты дивидендов составит $3,01 на акцию.

BHP намерена по итогам 2022 финансового года, который закончится 30 июня 2022 года, добыть 249-259 млн т руды. По итогам 2021 финансового года горнодобывающая компания увеличила добычу руды на 2% по сравнению с предыдущим финансовым годом – до 254 млн т.

Напомним, что в течение пяти лет BHP намерена увеличить добычу сырья до 290 млн т в год.

МинПром по материалам ГМК Центр

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