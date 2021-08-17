Канадская Teck Resources остановила медный рудник из-за лесных пожаров

Горнопромышленная компания Teck Resources Limited заявила о временной приостановке работы рудника Teck Highland Valley Copper в провинции Британская Колумбия после издания властями округа Логан Лэйк распоряжения об эвакуации в связи с распространением лесных пожаров в регионе. В г. Логан Лэйк эвакуация затронула 2000 жителей.



Рудник покинули все работники за исключением небольшой группы служащих, которые необходимы для обеспечения безопасности. На данный момент угрозы инфраструктуре нет. Компания намерена возобновить работу объекта после того, как это станет безопасным и власти это разрешат.



Teck прогнозирует производство на руднике в 2021 г. 128-133 тыс. т меди.



