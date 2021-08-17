Минфин 17 августа разместил рекордно низкий объем ОВГЗ

Министерство финансов 17 августа разместило рекордно низкий объем ОВГЗ с начала года на 788,4 млн гривен. Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.



ОВГЗ со сроком обращения 373 дня проданы на 552,563 млн гривен под 11,14% годовых, 462 дня – на 49,225 млн гривен под 11,3% годовых и 1 050 дней – на 186,653 млн гривен под 12,3% годовых.



Всего в госбюджет привлечено 788,442 млн гривен.



Как сообщали Українські Новини, в 2020 году Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 258,8 млрд гривен, 3,9 млрд долларов и 845 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.



В 2019 году Минфин привлек в госбюджет 227,6 млрд гривен, 4,3 млрд долларов и 387 млн евро за счет размещения ОВГЗ.



Министерство финансов выполнило план по заимствованиям в госбюджет на 74,7% и привлекло 296,7 млрд гривен в январе-июле.



Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в июне увеличился на 1,1%, или на 1 млрд долларов, до 92,52 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.



