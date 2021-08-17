Минэнерго увеличило план накопления угля вдвое - до 3 млн тонн, сейчас есть только 763 тысячи

Ситуация с запасами является критической.

Минэнерго увеличило план накопления угля вдвое - до 3 млн тонн, сейчас есть только 763 тысячи
Фото: Depositphotos/rparys

Министерство энергетики утвердило новый график накопления угля для теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей к началу отопительного сезона. Он предусматривает, что на середину октября на складах должно быть 3046,4 тыс. тонн угля.

Об этом сообщается на сайте министерства.

Это вдвое больше, чем требовалось раньше. Предварительный план предусматривал 1409,1 тыс. тонн на складах ТЭС.

"Мы должны позаботиться о том, чтобы в течение зимы наши граждане были обеспечены светом и теплом. Для этого энергосистема должна войти в отопительный сезон с достаточными запасами угля. Кроме того, тепловая генерация должна обеспечивать стабильность работы энергосистемы во время тестового периода в изолированном режиме. Успешное прохождения тестов будет способствовать положительному решению по синхронизации украинской энергосистемы с европейской системой ENTSO-E", - объяснил решение Минэнерго первый заместитель министра Юрий Власенко.

По данным "Укрэнерго", утром 16 августа склады ТЭС имели только 763 тыс. тонн угля.

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