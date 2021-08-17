Экономика Украины снова перешла в состояние рецессии на фоне последствий пандемии и повышения учетной ставки Национальным банком Украины во избежание инфляции, сообщает агентство Bloomberg.



Согласно предварительным данным, валовой внутренний продукт во втором квартале сократился на 0,8% с учетом сезонных колебаний после падения на 1,2% в предыдущие три месяца. В годовом исчислении ВВП завершил более чем годовое сокращение, увеличившись на 5,4%, хотя и не достиг прогнозов некоторых аналитиков относительно роста на 7,3%.



"Хотя ситуация с COVID-19 в Украине кажется стабилизировалась, страна проводит одну из самых медленных в Европе прививочных кампаний, провакцинировав лишь 6% населения", - пишет Bloomberg. В дальнейшем это может влиять на возможности роста экономики.



Национальный банк прогнозировал рост ВВП на 3,8% в течение 2021 года, однако предупреждал, что возможный локдаун из-за распространения вируса штамма "Дельта" может сократить этот показатель на 0,6%.



