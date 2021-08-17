Eurofer прогнозирует увеличение потребления стали в ЕС

Европейская сталелитейная ассоциация Eurofer прогнозирует, что по итогам 2021 года видимое потребление стали в ЕС вырастет на 11,2%, до 143 млн т.



Таким образом, ассоциация понизила предыдущий квартальный прогноз годового роста в 152 млн т – на 11,7%, говорится в последнем отчете Economic and Steel Market Outlook 2021-2022.



По итогам первого квартала 2021 года видимое потребление стали в ЕС составило 36,3 млн т, что на 0,9% больше по сравнению с первым кварталом 2020 года.



"Хотя общее восстановление экономики ЕС кажется неравномерным и подверженным рискам, восстановление металлопотребляющих отраслей и спроса на сталь должно продолжаться в течение 2021 года. Это вызвано более сильным, чем ожидалось, восстановлением промышленных секторов, которые восстанавливают объемы производства после пандемии", – сообщил генеральный директор Eurofer Аксель Эггерт.



По итогам 2022 года Eurofer прогнозирует рост видимого потребления стали в ЕС на 3,7% по сравнению с 2021 годом – до 149 млн т. Ассоциация ожидает, что показатель вернётся до уровня 2017 года за счет продолжающегося восстановления спроса со стороны металлопотребляющих отраслей.



