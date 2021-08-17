Китай увеличил производство алюминия

Китай увеличил производство алюминия

За 7 месяцев 2021 года металлургические предприятия КНР произвели 22,89 млн. тонн алюминия - на 9,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

По итогам июля 2021 года Китай выпустил 3,26 млн. тонн первичного алюминия (в июне - 3,29 млн. тонн, в мае - 3,32 млн. тонн). В годовом сопоставлении показатели улучшились на 7,4%.

Среднесуточное производство алюминия составляло в июле 105 161 тонну (месяцем ранее - 109 700 тонн), что стало самым низким уровнем с октября 2020 года.

В целом, за июль Китай выпустил 5,37 млн. тонн 10 основных цветных металлов (медь, алюминий, цинк, никель, свинец, олово, сурьма, ртуть, магний и титан) - на 2% меньше к предыдущему месяцу, но на 7,1% больше в годовом соотношении.

МинПром по материалам МеталлСервис

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