20 августа НБУ введет в обращение две памятные банкноты к 30-летию Независимости

Национальный банк Украины 20 августа 2021 года введет в обращение две памятные банкноты номиналами 100 и 500 гривен, посвященные 30-летию Независимости Украины.

Фото: НБУ

Как сообщают в пресс-службе НБУ, памятные банкноты воспроизводят дизайн банкнот номиналом 100 и 500 гривен и одновременно имеют важное отличие - на их лицевой стороне нанесена айдентика (символика) к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины.

Памятная банкнота номиналом 100 гривен образца 2014 года с подписью Главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко серии ЯА. Год выпуска - 2021 года. Размер банкноты - 75 x 142 мм; тираж - 30 000 штук.

Памятная банкнота номиналом 500 гривен образца 2015 года с подписью Главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко серии ЯА. Год выпуска - 2021 год. Размер банкноты - 75 x 154 мм; тираж - 30 000 штук.

Отмечается, что памятные банкноты доступны в системе онлайн-заказов, а также будут реализовываться через интернет-магазин нумизматической продукции НБУ и банками-дистибуторами. Цена памятной монеты номиналом 100 грн - 114 грн, а номиналом 500 грн - 512 грн.

Как сообщалось, ко Дню Независимости Нацбанк вводит четыре памятные и одну инвестиционную монету.