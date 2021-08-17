В Минэкономики говорят, что количество безработных сократилось за год на треть

Количество официально зарегистрированных безработных по состоянию на 16 августа составило 315 тыс. человек, что на 179 тыс. человек меньше, чем на эту дату в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Фото: ukrinform.ua

По состоянию на 16 августа 2021 количество официально зарегистрированных безработных составило 315?000 человек. Это на 179?000 человек, или 36% меньше, чем на эту дату прошлого года.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в I квартале 2021 уровень безработицы в Украине среди трудоспособного населения в возрасте 15?70 лет составил 10,5%, по методологии Международной организации труда (МОТ).

Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15?70 лет составило по 1,8 миллиона человек, по методологии МОТ.

Нацбанк прогнозировал сокращение уровня безработицы до 9,1% в 2021 году, а в 2022 году регулятор ожидал снижения безработицы до естественного уровня — 8,5%.