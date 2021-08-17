Правительство Китая купило доли в «дочках» китайских IT-гигантов

Компания WangTouZhongWen Technology, которой владеют три госструктуры Китая, в апреле приобрела доли в китайских компаниях, принадлежащих технологическим гигантам ByteDance и Sina Weibo. Об этом пишет Reuters.

Правительство Китая купило доли в «дочках» китайских IT-гигантов
Фото: dailymail.co.uk

Что известно

WangTouZhongWen Technology стала владельцем 1% акций Beijing ByteDance Technology. Эта доля обеспечила правительству место в совете директоров дочерней компании, которая владеет Douyin (китайская версия TikTok) и Toutiao (новостной сервис).

Однако, по данным источника агентства, это не дает правительству доли в TikTok, который недоступен в Китае, пишет Forbes.

Кроме того, госкомпания приобрела 1% Beijing Weimeng Technology — основной китайской дочерней компании сервиса микроблогов Weibo.

Контроль Китая

Китайские власти усилили контроль над технологическими компаниями страны с ноября прошлого года, в том числе ввели новые правила, регулирующие сбор данных пользователей.

По мнению регуляторов, данные, собранные китайскими технологическими компаниями, могут быть скомпрометированы в результате более подробного раскрытия информации, связанной с листингом на биржах США.

Власти также разрабатывают меры против ненадлежащего сбора и использования данных для защиты интересов пользователей.

На прошлой неделе стало известно, что САС начнет проводить плановые проверки безопасности компаний, выходящих на зарубежные биржи.

Новые правила будут распространяться на компании, которые хотят провести листинг за рубежом и располагают данными более чем об 1 млн пользователей.

Теперь они должны представить САС материалы IPO, которые они намерены предоставить перед листингом руководству иностранных торговых площадок.

Раньше китайским компаниям обычно не требовалось разрешения САС для листинга за рубежом.

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