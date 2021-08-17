Экономика 19 стран еврозоны во втором квартале выросла на 2%

Экономика 19 стран еврозоны во втором квартале 2021 года выросла на 2% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствует вторая оценка ВВП , которую представило Статистическое управление Европейского союза (Eurostat).



В годовом выражении объем ВВП еврозоны вырос на 13,6%.



Динамика первого показателя совпала с предварительными данными, рост второго показателя был пересмотрен с 13,7%.



Эксперты не ожидали пересмотра оценки ВВП еврозоны, свидетельствуют данные Trading Economics.



В первом квартале 2021 года экономика еврозоны уменьшилась на 0,3% в поквартальном выражении и на 1,3% - в годовом.



Германия во втором квартале зафиксировала рост ВВП в поквартальном выражении на 1,5%, Италия - на 2,7%, Испания - на 2,8%, Франция - на 0,9%.



ВВП 27 государств Евросоюза в апреле-июне вырос в поквартальном выражении на 1,9% после сокращения на 0,1% в предыдущем квартале. Рост в годовом выражении составил 13,2% против снижения на 1,3% тремя месяцами ранее.



