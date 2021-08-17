Несмотря на заявления о декарбонизации в Китае продолжат строить угольные ТЭС

Как сообщает агентство Bloomberg, Китай продолжает объявлять о новых сталелитейных заводах и угольных электростанциях, даже несмотря на то, что страна намечает путь к нулевому снижению выбросов углерода.



Государственные компании предложили 43 новых угольных генератора и 18 новых доменных печей в первой половине 2021 года, сообщил Центр исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA). Если все они будут утверждены и построены, они будут выбрасывать около 150 млн. тонн углекислого газа в год, что больше, чем общие выбросы в Нидерландах.



Объявления о проектах подчеркивают порой сбивающие с толку сигналы, исходящие из Пекина, поскольку официальные лица колеблются между агрессивными мерами по сокращению выбросов углерода и расходами, ориентированными на тяжелую промышленность, для поддержания экономического восстановления после пандемии.



В первом полугодии началось строительство новых угольных электростанций мощностью 15 ГВт, в то время как компании объявили о вводе 35 млн. тонн новой угольной стали, что больше, чем за весь 2020 год. Новые сталелитейные проекты обычно заменяют выбывающие активы, и пока это означает, что общая мощность не вырастет, заводы будут расширять использование в основном доменных печей и закрепить в секторе дальнейшую зависимость от угля, говорится в отчете.



Решения о разрешении новых проектов станут проверкой приверженности Китая сокращению использования угля с 2026 года, а также подчеркнут влияние недавних указаний Политбюро избегать мер по сокращению выбросов «в стиле кампании» - сообщение, которое было истолковано как замедление Китаем экологической ситуации.



"Ключевые вопросы сейчас заключаются в том, будет ли правительство приветствовать охлаждение секторов с интенсивным выбросом вредных веществ или оно снова откроет кран, - отмечают исследователи CREA в своем отчете. - Разрешительные решения по недавно объявленным новым проектам покажут, разрешены ли дальнейшие инвестиции в угольные мощности".



Китай ограничил рост выбросов во втором квартале до 5% по сравнению с уровнем 2019 года после роста на 9% в первом квартале, сообщает CREA. Замедление темпов роста показывает, что пиковые выбросы углерода и ограничение финансовых эксцессов могут иметь приоритет над экономическим ростом, подпитываемым стимулами.



Президент Си Цзиньпин поставил цель достичь пика выбросов углекислого газа к 2030 году и свести к нулю все выбросы парниковых газов к 2060 году.



