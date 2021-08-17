Побужский ферроникелевый завод нарастил объемы производства на 75%

Побужский ферроникелевый завод в первом полугодии 2021 г. переработал 666 278 тонн (+ 86,4% по отношению к первому полугодию 2020 г.), что соответствует 32 291 тоннам ферроникеля из рудного сырья (74,4% к первому полугодию 2020 г.) или 7 375 тонн никеля (90,6% к первому полугодию 2020 г.), сообщила пресс-служба компании.



Уменьшение объема производства, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, связано с завершением капитального ремонта РТП-2 в первом квартале (ремонт был начат в ноябре 2020 г.).



По данным компании, финансовый результат до налогообложения (прибыль) в первом полугодии текущего года составил 0,2 млн. грн. (с учетом налоговых разниц – 6,0 млн. грн.), начислен налог на прибыль 1,1 млн. грн.



Как сообщила пресс-служба, предприятие потратило с начала года 20,2 млн. грн на приподоохранные мероприятия. Инвестиции на поддержку производственного потенциала (приобретение оборудования, техники, строительство, прочее) в первом полугодии 2021 г. составили 35,0 млн. грн.



По итогам 2020 года директор ПФК Денис Шевченко сообщал, что комбинат переработал 1,396 млн т никельсодержащей руды, что на 3,1% больше показателей 2019 года. В то ж время производство ферроникеля составило 73,7 тыс. тонн (99,0% к прошлому году) или 14,7 тыс. тонн никеля (103,7% к прошлому году).



На ПФК планируют в 2021 году нарастить переработку руды до 1,486 млн тонн и выйти на производство ферроникеля на уровне 83,4 тыс тонн, никеля - 16,3 тыс тонн.



