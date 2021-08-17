Нацбанк получил заявки на легализацию от 64 коллекторских фирм

Компании, которых не будет в реестре, не смогут заниматься урегулированием долгов.

Нацбанк получил заявки на легализацию от 64 коллекторских фирм
Національний банк України
Фото: Національний банк України

Национальный банк получил документы от 64 юридических лиц, которые хотят получить законный статус коллекторской компании.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

"Пакеты документов подали 64 компании-заявители, из них 12 небанковских финансовых учреждений и 52 юридических лица без лицензий на предоставление финансовых услуг", - говорится в сообщении.

Нацбанк в течение месяца должен рассмотреть документы и занести компании в соответствующий реестр или предоставить отказ.

"Только компании, которые будут зарегистрированы в реестре, будут иметь право продолжать предоставлять услуги урегулирования задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц", - подчеркнул НБУ.

Реестр коллекторских фирм будет опубликован на сайте НБУ.

Напомним, что с июля 2021 года в Украине действует новый Антиколлекторский закон.

Он запрещает осуществлять урегулирование просроченной задолженности по потребительским кредитам компаниям, которые не входят в Реестр коллекторов.

Этот закон также запрещает коллекторам заниматься терроризированием должников и людей, которых они указали в качестве поручителей при получении кредитов.

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