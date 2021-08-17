Минэкономики пообещало "значительное" удешевление растительного масла до конца месяца

Цены на него за год подскочили почти вдвое.

Минэкономики пообещало "значительное" удешевление растительного масла до конца месяца
Фото: Макс Левин

Министерство экономики заявило, что до конца августа в Украине "значительно" подешевеют социальные сорта подсолнечного масла.

Об этом говорится в сообщении министерства по итогам совещания с представителями масличного рынка.

"В июле внутренний рынок с отставанием среагировал на мировые тенденции. Индекс продовольственных цен FAO на масло в конце прошлого месяца снизился на 10%. Однако стоимость подсолнечного масла в Украине оставалась стабильной. По данным Госстата, на 13 августа она снизилась лишь на 1,3 % по сравнению с началом месяца. Минэкономики осознает, что индекс FAO нуждается в корректировке, поскольку базируется на пяти масличных культурах, и высокий удельный вес там составляет пальмовое масло. Но несмотря на это, существуют возможности для снижения стоимости этого социального для Украины продукта", - отмечается в пресс-релизе.

Министерство договорилось с производителями масла об определенных мерах, призванных уменьшить цены.

Напомним, что в начале лета растительное масло в Украине было почти вдвое дороже, чем год назад. В июле цены на него начали немного уменьшаться, но это пока не отразилось на динамике цен продуктов ее переработки (майонезов и маргаринов), которые в дальнейшем ускорили рост.

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