Одесский припортовый завод получил наблюдательный совет

Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник согласовал кандидатуры победителей отбора на должности членов наблюдательного совета Одесского припортового завода.

Об этом сообщается в распоряжении №937 от 16 августа.

Члены наблюдательного совета были избраны в начале месяца на заседании Комитета по назначениям, в состав которого входят представители правительства и международных финансовых организаций. Всего на конкурс представили документы 77 человек, из которых рекрутинговой компанией был сформирован короткий список из 15 человек.

В наблюдательный совет ОПЗ войдут трое независимых членов - Андрей Коломийченко, Анатолий Филонов, Юрий Дуденков - и два представителя государства: первый заместитель главы Фонда государственного имущества Украины Денис Кудин и директор одного из департаментов ФГИУ Александр Вижунов.

Члены наблюдательного совета будут официально избраны на акционерном собрании общества, которое на 99,5667% принадлежит государству в лице Фонда государственного имущества.

Одесский припортовый завод является крупнейшим химическим предприятием Украины и входит в перечень предприятий большой приватизации. С 2020 года его возглавляет Николай Парсентьев.