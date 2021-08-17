В Bloomberg назвали имя реального создателя биткоина

Главный аналитик Bloomberg Эрик Балчунас предположил в Twitter, кто скрывался за псевдонимом создателя биткоина Сатоши Накамото. Балчунас пришел к выводу, что на самом деле им был программист Хэл Финни. Об этом пишет РБК.

В Bloomberg назвали имя реального создателя биткоина
Фото: coinside

Что известно

В криптосообществе его знают как одного из первых сторонников биткоина, который участвовал в разработке криптовалюты, а также провел с Сатоши Накамото первую биткоин-транзакцию в 2009 году.

Финни умер в 2014 году в возрасте 58 лет из-за бокового амиотрофического склероза. Уверенность в том, что Финни является создателем биткоина, главный аналитик Bloomberg обрел после того, как прочел сообщение на форуме, которое программист отправил еще в 1993 году.

В нем Финни описывал идею криптовалютных торговых карт, принцип которых схож с технологией невзаимозаменяемых токенов (NFT).

В середине апреля стало известно, что состояние создателя биткоина Сатоши Накамото, который по различным оценкам владеет от 750 тыс. до 1,1 млн BTC, превысило $61 млрд.

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