В "GlobalMoney" призывают общественные организации и СМИ не участвовать в атаках, организованных недобросовестными конкурентами

Заявление о новом этапе атаки со стороны конкурентов и призыв не поддаваться на манипуляции компания разместила на своей странице в Фейсбуке.

"Непроверенная информация активно разгоняется в СМИ и некоторых телеграм-каналах. Большинство статей основывается на предположениях и выдумках. Все это направлено на дискредитацию компании и давление как на ее сотрудников, так и на владельца", - считают в "GlobalMoney".

В сообщении пресс-службы отмечают также, что теперь к фейковым новостям добавились митинги, в которых принимают участие в основном студенты, не имеющие понятия ни о самой компании, ни о ее деятельности. В связи с этим компания просит активистов внимательнее проверять информацию, не поддаваться на манипуляции оппонентов и не участвовать в сомнительных митингах.

Стоит отметить, что ранее Антимонопольный комитет вынес штраф одному из ключевых конкурентов компании - "Айбокс Банку". Его обвинили в рассылке фейковых писем с клеветой партнерам "GlobalMoney".

По словам Главы межобластного территориального отделения АМКУ Алексея Хмельницкого, все тезисы, которые использовались "Айбокс банком" для поношения репутации "GlobalMoney" были манипуляционными и не имели ничего общего с действительностью.

"Речь идет о рассылке информации о якобы уголовных производствах по компании и о нашей работе на неподконтрольных территориях. Естественно, ничего подобного в реальности нет и быть не может. Это была явная ложь со стороны представителей "Айбокс банка". А, учитывая, что сегодня аналогичные тезисы транслируют псевдоактивисты и некоторые СМИ - мы не исключаем, что за этим стоят все те же люди, просто теперь в "Айбокс банке" работают через посредников, пытаясь скрыть свою причастность", - считают в компании.

При этом в "GlobalMoney" подчеркивают, что компания ведет свою деятельность исключительно в рамках украинского законодательства и не имеет никакого отношения ни к физическим, ни к юридическим лицам страны-агрессора.