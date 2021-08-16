В апреле-июне реальный ВВП увеличился на 5,4%

В апреле-июне 2021 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) по оперативным данным увеличился на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.



Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.



По сравнению с 1-м кварталом 2021 года ВВП уменьшился на 0,8% (с учетом сезонного фактора и без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г. Севастополя).



Госстат в течение года уточняет показатели реального валового внутреннего продукта.



Как сообщали Українські Новини, в январе-марте 2021 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) по оперативным данным уменьшился на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года до 1 008,562 млрд гривен (в фактических ценах).



Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает рост ВВП в 1-м полугодии в 1%.



Также Минэкономики прогнозирует рост ВВП на 6% во втором квартале текущего года.



