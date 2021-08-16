Потребительское доверие в США упало до минимума с декабря 2011

Индекс потребительского доверия в США в августе рухнул до минимальных с декабря 2011 года 70,2 пункта по сравнению с 81,2 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали сохранения индекса на отметке в 81,2 пункта, сообщает Trading Economics, со ссылкой на предварительные данные Мичиганского университета.

Потребительское доверие в США упало до минимума с декабря 2011

Ухудшение настроя отмечено у людей разного возраста, уровня доходов и образования во всех регионах США. Американцы ожидают, что в следующие несколько месяцев ситуация ухудшится во всех секторах экономики из-за появления нового Дельта-варианта COVID-19. Однако резкое падение индекса потребительского доверия также отражает эмоциональный отклик, вызванный разрушенными надеждами на скорое завершение пандемии, отмечают в Мичиганском университете.

Индикатор отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в августе опустился до 77,9 пункта с 84,5 пункта месяцем ранее. Индекс потребительских ожиданий на ближайшие полгода упал до 65,2 пункта с 79 пунктов в июле.

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) в августе снизились до 4,6% с 4,7% в июле, на долгосрочную перспективу (5 лет) — выросли до 3% с 2,8%.

Окончательное значение индекса будет опубликовано 27 августа.

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