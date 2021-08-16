Германия начинает продавать свою долю в Lufthansa

Немецкое финансовое агентство планирует в последующие несколько недель продать четвертую часть своей 20% доли в Lufthansa. Причиной является улучшение финансовой ситуации компании, сообщает Reuters.

Акции Lufthansa отреагировали на новость падением на 4,9%, до 8,81 евро.

Государство приобрело 20% акций компании за 300 млн евро в рамках «стабилизационного пакета» в мае 2020 года. В общем Lufthansa получила от немецкого Фонда стабилизации экономики (WSF), который был создан для помощи пострадавшему от пандемии бизнесу, 6 млрд евро.

WSF заявила, что продаст все свои акции, сейчас оцениваются в сумму более 1 млрд евро, до конца 2023 года.

Lufthansa планирует выпустить новые акции, чтобы вернуть налогоплательщикам вложенные ими деньги — вероятно, до парламентских выборов, назначенных на 26 сентября.

Акционеры уже одобрили докапитализацию компании до 5,5 млрд евро.