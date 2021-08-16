США повысили пошлину на катанку из Мексики

Как сообщает Yieh.com, согласно окончательному заключению административного обзора, инициированного Министерством торговли США, импортная катанка из углеродистой и некоторых легированных сталей из Мексики продавалась на рынке США по ценам ниже справедливой стоимости, в период рассмотрения с 1 октября 2018 г. по 30 сентября 2019 г.



Средневзвешенная демпинговая маржа для Deacero, Talleres y Aceros и Ternium Mexico была установлена на уровне 9,82% по сравнению с 2,49%, ранее назначенными в предварительном определении в феврале этого года.



