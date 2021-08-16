Биткоину прогнозируют быстрый рост до $50 тысяч

Биткоин начал новую волну роста от зоны поддержки в $45,5 тыс. и теперь, вероятно, поднимется выше $48 тыс., считает аналитик NewsBTC Аяш Джиндал, пишет РБК.

Биткоину прогнозируют быстрый рост до $50 тысяч
Фото: biz.censor.net

По состоянию на 16 августа первая криптовалюта торгуется на уровне в $47,371 тыс., за прошедшие сутки она подорожала на 4%.

Что говорит аналитик

Джиндал предупредил, что актив может столкнуться с сопротивлением на отметках в $48 тыс. и $48,15 тыс. В том случае, если биткоин преодолеет эту зону, его котировки достигнут $50 тыс., считает аналитик.

При этом поддержка составляет $47 тыс., по мнению эксперта. Он отметил, что если курс биткоина опустится ниже $46,5 тыс. и $46,25 тыс., цена может упасть до $45,5 тыс., а затем и до $44,5 тыс.

Курс биткоина растет на фоне новостей о том, что крупнейшая розничная сеть Walmart опубликовала вакансию руководителя по криптовалютным продуктам.

Специалист разработает стратегию развития в сфере цифровых валют, а также займется партнерствами, связанными с криптовалютами.

Напомним

Курс биткоина поднимался до исторического максимума в $64,3 тыс. 14 апреля. После этого цена главной криптовалюты начала снижаться. 22 июня стоимость цифровой монеты упала до $28,8 тыс. впервые с января текущего года.

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