Американский онлайн-банк Chime привлек $750 миллионов. Необанк оценили в $25 миллиардов

Американская финтех-компания Chime Financial, которая развивает необанк Chime, привлекла новый раунд инвестиций с огромной оценкой. Теперь компания готовится к IPO. Об этом пишет AIN со ссылкой на CNBC.

Фото: ain.ua

Что известно привлечении

Новый раунд составил $750 млн. Оценка Chime выросла до $25 млрд. В октябре 2020-го оценка проекта составляла $15 млрд. Больше всего удивляет, что еще в 2019-ом оценка проекта — всего $1,5 млрд.

«Удивительно, как быстро некоторые стартапы могут масштабировать свой бизнес», — пишет CNBC.

Кто инвестор

Инвесторы — SoftBank, Sequoia Capital, General Atlantic, Tiger Global и другие.

Курс на IPO

Ожидается, что уже в первой половине 2022 года Chime выйдет на IPO в Штатах.

Сейчас Chime не раскрывает финансовые показатели и число пользователей. Руководство компании лишь заявляет, что вышло на прибыльность, а во время пандемии число клиентов увеличивалось «на сотни тысяч человек ежемесячно». Согласно неподтвержденным данным, сейчас Chime — самый популярный необанк в США , общее число пользователей превышает 10 млн человек (данные на чало 2021 года).

Chime — по сути бесплатная кредитная карта, компания зарабатывает на комиссиях при оплате (то, за что сражались украинские банки и местный ритейл). Необанк имеет массу полезных функций, а также карту выдают тем, кому отказали другие банки. У банка нет отделений, это полностью мобильный банк.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что южнокорейский банк без отделений Kakao Bank провел первичное размещение акций. Он стал крупнейшей в стране компанией в сфере финансовых услуг по рыночной стоимости.