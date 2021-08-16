Приватбанк не планирует искать новых клиентов. Будет больше зарабатывать на существующих

Приватбанк не планирует существенного прироста клиентской базы в ближайшие годы. Это следует из обновленной стратегии финучреждения, недавно утвержденной Кабмином.

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И так достаточно

К 2024 году Приват планирует иметь порядка 18,2 активных клиентов, по сравнению с 17,8 млн на конец 2020 года.

«Использование исключительно мощной базы розничных клиентов с минимальными потребностями в ее наращивании», — отмечается в документе.

Примечательно, что небольшое сокращение клиентской базы (порядка 200 тыс клиентов) планируется уже по итогам текущего 2021 года.

Ранее «Минфин» сообщал о случаях, когда Приват прекращал сотрудничество с определенными клиентами, отказывая в перевыпуске карты.

Ставка — на перекрестные продажи

В Привате планируют продавать существующим клиентам больше продуктов. Если сейчас среднестатистический клиент покупает всего 1,4 продукта, то к 2024 году планируется довести этот показатель до 2,1, то есть увеличить на 50%.

«Комплексное предложение, которое позволит воспользоваться преимуществами огромной клиентской базы и увеличить долю рынка, опираясь на доступность физических и цифровых каналов обслуживания», — отмечается в документе.