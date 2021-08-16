Гороховский назвал цену monobank, но «конфетка» не продается

monobank уже стоит более $1 млрд. Об этом заявил сооснователь банка на своей странице в фейсбук.

«Украинский monobank уже стоит более одного миллиарда долларов и не продается. Единорог с нуля за три с половиной года. При такой оценке ни один украинский банк уже технически не может нас купить. Эта „конфетка“ по зубам только консорциуму иностранных инвестфондов», — написал он.

Кроме того, Гороховский отметил, что везде для успеха нужен адский труд, сумасшедшая удача и еще немного адского труда.

«Когда мне говорят, что Украина плохая страна для ведения бизнеса, я примерно понимаю почему так говорят, но точно знаю, что если ты делаешь то, что нужно клиентам то не особо важно какая это страна. Да в Украине непросто, но в США , Британии, Вьетнаме, Казахстане, ЮАР или Китае не проще. Нигде ты не будешь успешен просто так. Везде для успеха нужен адский труд, сумасшедшая удача и еще немного адского труда», — отметил он.

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