Гороховский назвал цену monobank, но «конфетка» не продается
monobank уже стоит более $1 млрд. Об этом заявил сооснователь банка на своей странице в фейсбук.
«Украинский monobank уже стоит более одного миллиарда долларов и не продается. Единорог с нуля за три с половиной года. При такой оценке ни один украинский банк уже технически не может нас купить. Эта „конфетка“ по зубам только консорциуму иностранных инвестфондов», — написал он.
Кроме того, Гороховский отметил, что везде для успеха нужен адский труд, сумасшедшая удача и еще немного адского труда.
«Когда мне говорят, что Украина плохая страна для ведения бизнеса, я примерно понимаю почему так говорят, но точно знаю, что если ты делаешь то, что нужно клиентам то не особо важно какая это страна. Да в Украине непросто, но в США, Британии, Вьетнаме, Казахстане, ЮАР или Китае не проще. Нигде ты не будешь успешен просто так. Везде для успеха нужен адский труд, сумасшедшая удача и еще немного адского труда», — отметил он.
Предыстория
Ранее «Минфин» писал, что в интервью порталу LIGA.net председатель правления Райффайзен Банка Александр Писарук, заявил, что виртуальный monobank, скорее, купят иностранцы, нежели отечественные инвесторы.
«Я не думаю, что кто-то из банков первой десятки будет покупать mono. Мне кажется, что если этот проект когда-то продадут, это будет иностранный инвестор», — отметил банкир.
Ранее сайт «Страна.ua» сообщил со ссылкой на источники, что monbank планирует купить роSSийский Альфа-Банк.