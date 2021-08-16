Проверка бизнеса. За 1,5 месяца выявлено более 6 тысяч нелегальных работников

За 1,5 месяца инспекционной кампании по выявлению неформальных трудовых отношений выявлено 6084 работников, допущенных к работе без трудовых договоров. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Проверка бизнеса. За 1,5 месяца выявлено более 6 тысяч нелегальных работников
Фото: delo.ua

При этом, среднее количество выявленных незадекларированных работников составляет более 4 человек на одного проверенного работодателя.

Где больше всего выявлено нелегалов

Наибольшее количество неоформленных работников обнаружили в следующих областях:

  • торговля;
  • организация питания:
  • сельское хозяйство.

В региональном разрезе наиболее незадекларированных работников обнаружили в Запорожской (504), Винницкой (465) и Одесской (428) областях.

«Также в ходе проведенных инспекционных мероприятий заключены трудовые договоры с 2899 работниками», — добавили в ведомстве.

Предыстория

В первом полугодии 2021 прошла информационная кампания о преимуществах официального трудоустройства и рисках неформальных трудовых отношений.

С 1 июля ГНС и Гоструда начали инспекционные проверки бизнеса для выявления работодателей, использующих неформальную работу, и стимулирования их к переходу к задекларированных трудовых отношений.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Квартальная прибыль SoftBank рухнула на 39%Квартальная прибыль SoftBank рухнула на 39%
Биткоину снова прогнозируют рост к отметке $100 000Биткоину снова прогнозируют рост к отметке $100 000
JPMorgan запустил сервис платежей в реальном времениJPMorgan запустил сервис платежей в реальном времени
В Кабмине не согласны с повышением учетной ставки. Хотят, чтобы НБУ согласовал с ним монетарную политикуВ Кабмине не согласны с повышением учетной ставки. Хотят, чтобы НБУ согласовал с ним монетарную политику
Стартапы Юго-Восточной Азии могут подорожать до $1 трлн к 2025 годуСтартапы Юго-Восточной Азии могут подорожать до $1 трлн к 2025 году
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине зарегистрировано более 6 тыс сделок по продаже землиВ Украине зарегистрировано более 6 тыс сделок по продаже земли
Новая почта отказалась возвращать клиенту 110 тысяч гривен долларов взамен сгоревшей посылкиНовая почта отказалась возвращать клиенту 110 тысяч гривен долларов взамен сгоревшей посылки
Компания, которая поставляла минудобрения из РоSSии, не уплатила пошлину на более 1,3 млрд грнКомпания, которая поставляла минудобрения из РоSSии, не уплатила пошлину на более 1,3 млрд грн
КВСЗ более чем наполовину сократил производство вагоновКВСЗ более чем наполовину сократил производство вагонов
Киберполиция поймала мошенницу, которая оформила кредиты на граждан на более чем 300 тыс. гривеньКиберполиция поймала мошенницу, которая оформила кредиты на граждан на более чем 300 тыс. гривень
Китай контролирует более 30 % рынка по 15 группам товаров и услугКитай контролирует более 30 % рынка по 15 группам товаров и услуг
Украинский стартап Legal Nodes привлек $300 тысячУкраинский стартап Legal Nodes привлек $300 тысяч
В РоSSии предлагают срочно запретить на 3 месяца экспорт Аи-92 и Аи-95В РоSSии предлагают срочно запретить на 3 месяца экспорт Аи-92 и Аи-95
НБУ прогнозирует инфляцию более 11% осеньюНБУ прогнозирует инфляцию более 11% осенью
Биткоин пересёк отметку в $40 тысяч, но ненадолгоБиткоин пересёк отметку в $40 тысяч, но ненадолго
Последние новости
Подгружаем последние новости