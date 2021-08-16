Проверка бизнеса. За 1,5 месяца выявлено более 6 тысяч нелегальных работников

За 1,5 месяца инспекционной кампании по выявлению неформальных трудовых отношений выявлено 6084 работников, допущенных к работе без трудовых договоров. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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При этом, среднее количество выявленных незадекларированных работников составляет более 4 человек на одного проверенного работодателя.

Где больше всего выявлено нелегалов

Наибольшее количество неоформленных работников обнаружили в следующих областях:

торговля;

организация питания:

сельское хозяйство.

В региональном разрезе наиболее незадекларированных работников обнаружили в Запорожской (504), Винницкой (465) и Одесской (428) областях.

«Также в ходе проведенных инспекционных мероприятий заключены трудовые договоры с 2899 работниками», — добавили в ведомстве.

Предыстория

В первом полугодии 2021 прошла информационная кампания о преимуществах официального трудоустройства и рисках неформальных трудовых отношений.

С 1 июля ГНС и Гоструда начали инспекционные проверки бизнеса для выявления работодателей, использующих неформальную работу, и стимулирования их к переходу к задекларированных трудовых отношений.